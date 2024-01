Kvinde udpeger familiemedlemmer og venner i omfattende svindelsag

Ud af 765 navne i et meget langt anklageskrift om omfattende skattesvindel genkender en tiltalt kvinde omkring 30 af dem.

Det er kommet frem i Retten i Roskilde fredag, hvor sagen mod hende er påbegyndt efter et flere år langt tilløb.

Navnene er helt centrale i retssagen. Kvinden, der i dag er 34 år, er nemlig tiltalt for at have hjulpet dem med at snyde det offentlige for sammenlagt 8,6 millioner skattekroner.

- Nummer 453 er min fætter, og 540 er min veninde, lyder det løbende, mens hun sammen med anklageren gennemgår navnene slavisk.

Hun ved ikke, om hun konkret har hjulpet alle cirka 30 personer med skatteindberetninger. Det kan hun ikke huske, forklarer hun.

Adspurgt, hvad hun får ud af at hjælpe folk i det hele taget, svarer hun, at "hun ikke får en skid ud af det".

- Jeg hjælper dem gratis.

Anklagemyndigheden mener, at kvinden igen og igen skal have angivet forkerte oplysninger om de mange personers renteudgifter, fradrag for befordring og negativ kapitalindkomst.

Flere gange fortæller hun, at hun ikke gjorde noget for at sikre sig, at indberetningerne skete i overensstemmelse med reglerne, når hun hjalp folk. Det var deres eget ansvar, lader hun dommeren forstå.

- Nu fortryder jeg inderligt, at jeg har hjulpet andre mennesker, og at jeg nu skal stå til ansvar for det, siger hun.

Sagerne mod de forskellige personer i anklageskriftet er allerede afgjort. De fleste er afsluttet med en bøde.

Skattestyrelsen blev klar over, at der muligvis foregik svindel, da styrelsens it-system varslede medarbejdere om det.

Svindlen skal være begået mellem 2015 og 2018.

Efter alarmklokkerne er begyndt at ringe hos Skat, blev hver enkelt person i anklageskriftet kontaktet af myndighederne. Men i langt de fleste tilfælde blev der ikke reageret på henvendelsen.

Politiet har i efterforskningen fået adgang til kontoudtog fra den tiltalte kvinde. Ifølge anklageren fremgik det af bankudskrifterne, at hun havde modtaget betydelige beløb fra en lang række konti.

Hun nægter sig skyldig i anklagerne.

Sagen behandles over 55 retsmøder fra januar til september. Næste retsmøde finder sted 25. januar, hvor afhøringen af kvinden efter planen skal fortsætte.

/ritzau/