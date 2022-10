Kvindelig cyklist hårdt kvæstet i ulykke med lastvogn i København

En kvinde har fået alvorlige kvæstelser, efter at hun på cykel tirsdag formiddag blev ramt af en lastvogn på Frederikssundsvej i København, oplyser politiet.

Der er tale om en højresvingsulykke, melder Københavns Politi ved middagstid.

Den 30-årige befandt sig under lastvognen, og Hovedstadens Beredskab oplyste, at hun skulle frigøres i en "større redningsindsats."

Politiet oplyser, at kvinden er svært tilskadekommen, og at hun er blevet bragt til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er blevet underrettet. Tilstanden er stabil, lyder det.

En overgang var Frederikssundsvej spærret for trafik i begge retninger. I godt to en halv time var der spærret for trafik i indadgående retning, oplyser vagtchef Dyre Sønnichsen i Københavns Politi.

Lastvognen kom kørende ad Frederiksborgvej, og cyklisten kom ind under lastvognen, da den drejede til højre ud på Frederikssundsvej, oplyser politiet.

Netop den type ulykker har myndigheder og organisationer i flere år advaret imod. I nogle kryds afvikles trafikken på en anden og mere sikker måde for at nedsætte risikoen.

/ritzau/