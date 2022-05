Kvinden med den tunge kuffert er død - 64 år

Norske Marie Madeleine Steen, der 11 gange er dømt for bedrageri, blev 20. april fundet død i Norge.

Kvinden med den tunge kuffert, som hun blev kendt som i Danmark, er død.

Norske Marie Madeleine Steen, som adskillige gange blev dømt for bedrageri, blev fundet død 20. april. Det bekræfter norsk politi over for det norske medie Dagbladet.

Steen, der blev født som Inger Marie Nerby, blev fundet død i en lejlighed i et lejlighedshotel ved navn "Kasjotten" i byen Skjetten lidt udenfor Oslo. Hun blev 64 år gammel.

Ifølge politiet blev Steen obduceret, og der skulle være tale om en naturlig død, lyder det.

Marie Madeleine Steen blev kendt i Danmark i 2016, da podcastproducenten "Third Ear" lavede en række udsendelser om hende under titlen "Kvinden med den tunge kuffert".

Kaldenavnet skyldtes, at hun nærmest altid medbragte sin store og tunge kuffert på sin færden rundt om i Skandinavien.

Marie Madeleine Steens bedragerier gik typisk ud over præster, kirketjenere, klostre og forskellige overnatningssteder. Ofte undlod hun at betale for overnatninger og snød sig ved hjælp af løgne til mindre pengebeløb.

I en lægeerklæring, der blev hentet ind til en retssag i Sverige i 1999, blev det konkluderet, at hun Steen havde en personlighedsforstyrrelse. Denne erklæring blev senere brugt i andre retssager.

Nordmanden fik sin første bedrageridom i 1992.

Efter ti domme i alt i Sverige og Norge gennem årene blev hun i 2018 kendt skyldig i bedrageri i Danmark og straffet med fængsel i et år og 22 måneder. Hun blev dømt for 22 bedragerier begået i Danmark i årene 2014-2018.

Under retssagen fortalte en lang række vidner, hvordan de øjeblikkeligt fattede sympati med den nydelige kvinde, og at de aldrig blev mistænksomme, når hun fortalte sine løgne og bad om økonomisk hjælp.

Steen valgte i første omgang at anke sin dom i Danmark, men endte med at droppe anken, kort før sagen skulle behandles i Østre Landsret.

