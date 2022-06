Kvinder beretter om overgreb og udnyttelse i Københavns natteliv

Særligt teenagepiger blev udsat for en grænseoverskridende kultur, fortæller ti kvinder i TV 2-dokumentar.

Historier om voldtægt, krænkelser, udnyttelse og drugging, hvor der skjult puttes stoffer i en drink, fylder i en ny dokumentarserie, hvor ti kvinder står frem og fortæller om miljøet i det københavnske natteliv.

I TV 2-serien fortæller tre af kvinderne, at de er blevet voldtaget, mens tre andre beskriver anden form for seksuelle overgreb. Andre kvinder beretter om at få delt videoer med seksuelt indhold uden deres samtykke.

Foruden de ti kvinder har TV 2 Echo, som står bag serien, talt med 43 kilder, der har haft deres gang i natklubmiljøet. De fortæller også om krænkelser, og halvdelen af dem har set billeder eller videoer af andre nøgne eller letpåklædt.

De fortæller ligeledes om en grænseoverskridende kultur, hvor særligt unge kvinder var udsat.

Beskyldningerne retter sig mod fem mænd, der har haft tilknytning til en række københavnske natklubber i perioden fra 2012 til 2019.

I dokumentaren beskrives det, hvordan teenagepiger blev inviteret med ud at spise på fine restauranter inden byturen, givet gratis adgang og alkohol på klubberne. Når klubben lukkede, blev de unge piger inviteret med til morgenfest i forskellige lejligheder.

En kvinde fortæller i dokumentaren, at hun som 18-årig gymnasieelev i 2015 blev udsat for det, hun beskriver som en voldtægt.

Hun var gået kold til en morgenfest og vågnede ved, at en ti år ældre mand fra klubmiljøet gennemførte et fuldbyrdet samleje med hende, forklarer hun.

Dagen efter hævede hendes kønslæbe så voldsomt op, at hun endte med at blive indlagt på Rigshospitalet og opereret for en blodansamling.

Hun havde dog ikke lyst til at politianmelde episoden på det tidspunkt. Da hun valgte at anmelde det i 2020 var fysiske beviser indsamlet i forbindelse med indlæggelsen blevet destrueret. Det sker efter et år uden anmeldelse.

Mange af de andre kvinder, der oplevede overgreb og krænkelser, har heller ikke kontaktet politiet.

De fem mænd, der anklages af kvinderne, er blevet forelagt den kritik, der rejses mod dem. Ingen af mændene har villet stille op til interview i serien. De er heller ikke dømt i nogen af sagerne.

TV 2 Echo har også henvendt sig til Københavns Politi om deres kendskab til krænkelser i det københavnske klubmiljø.

Politiet har dog har ikke ønsket at stille op til interview og afviser at kommentere på de konkrete sager af hensyn til tavshedspligt i personsager og "eventuelle efterforskninger".

/ritzau/