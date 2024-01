Kvinder efterlyses - købte Chanel-taske med stjålet kort

Efter ti måneders efterforskning er Københavns Politi fortsat på jagt efter to kvinder, der i marts 2023 menes at have stjålet et betalingskort og efterfølgende brugt det til at købe en dyr taske.

Mandag har politiet udsendt en pressemeddelelse, hvori kvinderne efterlyses.

I den beskrives det, at kvinderne 10. marts sidste år købte en taske i en Chanel-butik på Kongens Nytorv i København.

På overvågningsbilleder i pressemeddelelsen kan man se, hvordan kvinderne står ved kassen og betaler for tasken. Den ene kvinde har et champagneglas i hånden.

Forinden havde kvinderne i en anden butik forsøgte at købe varer for store beløb, men da blev betalingen afvist, lyder det.

Begge kvinder beskrives som værende mørke i huden og kraftige af bygning med mørkt hår. Den ene var iført brunt træningstøj og en sort T-shirt, mens den anden blandt andet bar en jakke af mærket Canada Goose.

