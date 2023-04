To kvinder løslades i sag om kollegiebrand i Grenaa

Politiet har løsladt to kvinder, der blev anholdt og derefter varetægtsfængslet efter en påsat brand på et kollegium i Grenaa i marts, hvor en 19-årig mand kom alvorligt til skade.

Der oplyser Østjyllands Politi fredag til Ritzau.

I alt tre kvinder blev anholdt og fængslet efter branden. De er nu alle løsladt. De senest løsladte er henholdsvis 19 og 54 år.

Politiet vurderer, at der ikke var grundlag for fortsat varetægtsfængsling.

Artiklen fortsætter under annoncen

De er dog fortsat sigtet i sagen.

Som den eneste er en 25-årig mand stadig varetægtsfængslet. Han meldte sig selv til politiet dagen efter branden, og han er fængslet frem til foreløbig 10. maj.

Offeret, en 19-årig mand, måtte i forbindelse med branden flyves til Rigshospitalet til behandling for alvorlige skader. Han blev efterfølgende meldt uden for livsfare.

Branden skete på kollegiet Campus Djursland i Grenaa.

Alle fire sigtes for i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have brækket næsen på ofret, hvorefter de skal have stukket ild på værelset.

Formålet var ifølge sigtelsen, at den 19-årige skulle dø.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så vidt kom det dog ikke. Manden blev reddet ud af det brændende værelse.

Den fængslede mand har tidligere erkendt vold. Men han nægter forsøg på at brænde offeret inde.

Politiet har endnu ikke oplyst noget om et motiv.

Offeret er elev på Grenaa Gymnasium, har rektoren på gymnasiet tidligere oplyst til Ekstra Bladet.

/ritzau/