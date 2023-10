Læge dømt for at snage i over 1200 patienters journaler

- Det her sker ikke tit for os. Det er den største sag i Region Hovedstaden.

Sådan lyder det tirsdag fra et vidne, der er jurist i sundhedssektoren, i en straffesag mod en 38-årig kvindelig læge ved Retten i Glostrup.

Her sidder lægen på anklagebænken for at have misbrugt sit virke i offentlig tjeneste.

Hun har ifølge tiltalen uberettiget foretaget knap 1700 opslag i patientjournaler, mens hun arbejdede på kirurgisk afdeling på to hospitaler i Københavnsområdet.

Opslagene, der er lavet i perioden fra juli 2017 til juni 2022, vedrører over 1200 patienter, som ikke havde forløb på de afdelinger, hvor lægen var ansat.

En enig domsmandsret har fundet hende skyldig i at have overtråd to paragraffer i straffeloven og idømt hende 60 dages betinget fængsel.

Det sker, dagen efter at lægen er tiltrådt en stilling på kirurgisk afdeling på et nyt hospital. Det kom ikke frem under sagen, hvorvidt der er tale om et privathospital eller et offentligt sygehus.

Lægen, der brød ud i gråd under sin forklaring, fortæller, at hun foretog opslagene af bekymring for sin egen fertilitetsbehandling og faglig interesse. Hun erkendte de faktiske omstændigheder i sagen inden domsafsigelsen.

- Jeg har ikke gennemtænkt konsekvenserne, for så havde jeg aldrig nogensinde gjort det. Jeg var ikke klar over, der var så mange opslag, siger den 38-årige.

Gennem Sundhedsplatformen har hun tilgået personfølsomme oplysninger på patienter, herunder cpr-numre, prøvesvar og medicinudskrifter.

Men hun registrerede aldrig patienternes navne eller cpr-numre, ligesom hun aldrig har videredelt oplysningerne, lyder det.

Specialanklager Caroline Sophia Tarrow kalder selv sagen "den største på det her område" og krævede i sin procedure, at lægen blev idømt fire måneders betinget fængsel og frakendt retten til at arbejde som læge for en periode.

- Der er sket et embedsmisbrug, og det er et tillidsbrud. Hun har kigget på ting, som folk måske ikke ville fortælle til deres forældre, siger anklageren.

Påstanden om rettighedsfrakendelse blev bakket op af Styrelsen for Patientsikkerhed, som mener, at lægen "har tilsidesat fundamentale patientrettigheder".

Efter et møde i februar med styrelsen blev lægen i første omgang sat under skærpet tilsyn i et år, men dengang var der kun mistanke om, at lægen havde foretaget 200 uberettigede opslag.

Under sagen kom det frem, at lægen har slået op i journaler, der tilhører offentligt kendte personer.

- Jeg kan ikke huske det, men jeg tænker, de har været under graviditet, forklarer hun.

Derudover har hun brugt systemet til at udskrive medicin til sine venner og søgt på en bekendt, hun var bekymret for, fordi vedkommende havde født et handicappet barn.

Hun modtog dommen, mens anklagemyndigheden vil overveje, hvorvidt den skal ankes.

