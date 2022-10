Læge er tiltalt for seksuelle overgreb på hospital

En 30-årig mandlig læge er blevet tiltalt for at have begået seksuelle overgreb og krænket patienter.

Det oplyser Østjyllands Politi onsdag.

Lægen tiltales for at have misbrugt sin stilling og for at have krænket to kvindelige patienter seksuelt og have krænket en tredje kvindes blufærdighed.

Overgrebene blev ifølge anklageskriftet begået i januar 2022 på Viborg Sygehus og i marts på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Ved begge lejligheder var det ifølge tiltalen i forbindelse med undersøgelse af patienterne, at lægen begik overgrebene.

Den 30-årige har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 24. marts. Det er tidligere kommet frem, at han nægter sig skyldig.

Sagen skal for Retten i Aarhus den 13. december og er berammet til fire dage.

/ritzau/