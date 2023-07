Læge påstår sig ærekrænket af TV 2 og anker til landsret

Østre Landsret skal vurdere, om et TV 2-program om fedmeoperationer krænkede en læges ære.

Lægen har nemlig anket byrettens dom. Det oplyser Retten på Frederiksberg.

Byretten frifandt i april TV 2 og mediets administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, for ærekrænkelser i forbindelse med programmet "Operation X - Lægens livsfarlige operationer".

Programmet blev bragt i fjernsynet i september 2020, og umiddelbart efter opsagde firmaet SOS International samarbejdet med lægen, og en række allerede bookede patienter aflyste deres operationer.

Lægen, Nikolas Valsamidis, mener, at programmer efterlod seerne med det indtryk, at det var forbundet med høj risiko for patienter at blive opereret af ham.

Det kostede ham 1,4 millioner kroner i tabt indtjening, argumenterede han i byretten.

I programmet fortalte patienter om de konsekvenser, de havde oplevet, efter at de fik foretaget fedmeoperationer af Nikolas Valsamidis.

Nogle patienter oplevede tarmslyng, en fjernet galdeblære, opkast med blod og mad gennem en sonde.

Flere tilbragte uger på hospitalet og oplevede års komplikationer efter fedmeoperationerne på hans klinik. Én var i livsfare, skrev TV 2 efterfølgende.

Både TV 2 og Nikolas Valsamidis har tidligere oplyst, at der ikke er dokumenteret et højere antal komplikationer ved Nikolas Valsamidis' fedmeoperationer end ved tilsvarende operationer i Danmark.

- Jeg har opereret cirka 150 danskere siden 2015, og af de 150 vil jeg vove at påstå, at over 90 procent har det rigtig, rigtig godt, sagde Valsamidis til TV 2, inden programmet blev sendt.

Patienterne valgte ifølge TV 2 operationen i Grækenland, fordi det enten var billigere, eller fordi de ikke var kvalificerede til en fedmeoperation i Danmark.

Ud over de 1,4 millioner krævede lægen en godtgørelse for tort på 100.000 kroner, hvilket bragte det samlede krav op på 1,5 millioner kroner.

/ritzau/