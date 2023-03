19-årig mand fløjet til Rigshospitalet efter brand i Grenaa

Tirsdag aften er der brand på kollegiet Campus Djursland i Grenaa, hvor en 19-årig mand er kommet til skade.

Det oplyser Flemming Lau, som er vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ritzau.

- Han bliver reddet ud, og der bliver også evakueret, og han bliver fløjet til Rigshospitalet til behandling, siger han.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.06, og det er stadig til stede på adressen omkring klokken 21.30.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vagtchefen fortæller, at politiet arbejder på at få en indikation af, hvad der er sket på stedet. Men politiet formoder, at branden er opstået på et værelse på kollegiet.

Flemming Lau oplyser ikke nærmere om den unge mands tilstand, end at han er fløjet til Rigshospitalet med brandskader.

/ritzau/