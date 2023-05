Lægenotater viser psykisk plaget tiltalt i sag om drab på gravid

En nu drabstiltalt mand havde det psykisk dårligt og var altid bevæbnet med kniv i tiden op til et brutalt knivdrab på en 32-årig kvinde i Elverparken i Herlev i november 2016.

Det fortæller den tiltalte 29-årige mand onsdag i Retten i Glostrup, hvor han afhøres i sagen.

Hvorfor gik du med kniv, vil specialanklager Bo Bjerregaard vide.

- Af sikkerhedsmæssige årsager, hvis jeg blev overfaldet. Jeg var uvenner med nogle i Bagsværd, Gladsaxe og Værebro, siger den 29-årige uden at ville uddybe det nærmere.

Gerningsvåbnet i sagen om drabet på gravide Louise Borglit i Elverparken er aldrig blevet fundet.

Det var fra sommerferien 2016, at han begyndte at gå med kniv.

Perioden fra netop den sommerferie og frem til begyndelsen af 2017 er dog "tåget" i hans hukommelse, fordi han røg hash og tog kokain hver dag.

I efteråret var han presset, fordi han manglede penge, og regningerne var ikke blevet betalt siden sommeren. Derfor var strømmen også gået i hans lejlighed.

Lægenotater, der fremlægges under sagen, viser, at den drabstiltalte psykisk havde det meget dårligt.

Den 7. november 2016 - tre dage efter at gravide Louise Borglit blev dræbt - henvendte den tiltalte sig til en psykiatrisk afdeling og bad om at blive indlagt, fordi han havde det dårligt.

Han blev indlagt, og en læge noterer, at den nu tiltalte er i en psykotisk tilstand.

- Patienten angiver desuden, at han kan være utilregnelig og til fare for andre, står der i notatet.

Af et notat fra en overlæge dateret 11. november står der:

- Vedrørende psykotiske symptomer spørges han ind til, om han mener, at han huser sådan nogle, og han svarer helt ærligt, at det har han tidligere oplevet rigtig mange gange, når han tog kokain, både så og hørte ting, som han nu ved, ikke fandtes.

Den 29-årige afviser i retten onsdag helt at udtale sig om høre- og synshallucinationer, da han ikke kan se, hvilken relevans det har for sagen.

Han havde "kaos i hovedet", har han ifølge lægenotaterne forklaret.

Det husker han i dag ikke at have fortalt, men han mindes at have haft kaos i hovedet i den periode, og det skyldtes problemer med familien, siger den 29-årige.

I flere notater står, at han var bange for at eksplodere og gøre skade på andre, men det drejer sig om hans familie, siger han i dag. De havde et dårligt forhold, og hans forældre havde droppet kontakten til ham cirka halvandet år forinden.

Den 22. november 2016 har en læge noteret, at den nu tiltalte har fortalt, at stofferne både giver ham ro, men også gør ham psykotisk, og at de giver ham billeder i hovedet. Billeder af ting, han har gjort, og ting, han er bange for at gøre. Det husker han i dag ikke.

Den 29-årige bliver skarp, når specialanklager Bo Bjerregaard bliver ved med at spørge til specifikke episoder og udtalelser.

- Det husker jeg ikke, siger han til gentagne spørgsmål.

Den i dag 29-årige mand nægter sig skyldig i drabet. Den pågældende dag var han sammen med en ven, har han forklaret.

- Det kan du godt huske, konstaterer specialanklageren kort.

Hvad der skete mellem den 4. november og den 7., hvor han blev indlagt, husker han i dag ikke.

Notater viser, at der fra en telefon, han lånte, blev ringet 112 fire gange den 6. november og en gang den 7. november, og at han flere gange forsøgte at få kontakt til en psykiatrisk sygeplejerske.

Sagen behandles over 11 retsdage i Retten i Glostrup. Sidste retsdag er 23. juni.

/ritzau/