Læger tiltalt: Gav piloter helbredsattester uden autorisation

Gennem flere år foretog læger på samme klinik helbredsundersøgelser af piloter og udstedte flyvetilladelser, selv om de manglede den fornødne autorisation til det.

Langt over 1000 ulovlige attester blev udstedt, mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi, der har rejst tiltale mod ti læger, herunder ejeren af klinikken.

De tiltales for at have afgivet urigtige erklæringer.

Den ulovlige praksis begyndte ifølge tiltalen i januar 2017, hvor klinikejeren angiveligt skaffede de stempler, man som læge skal bruge for at udstede helbredsattester inden for luftfart.

Ejeren kunne bestille stemplerne, da den pågældende også var ansat i en offentlig styrelse, og de blev ifølge anklagemyndigheden skaffet, med henblik på at ikkecertificerede læger kunne udstede attesterne.

I alt blev der i perioden fra 17. januar 2017 til 5. april 2019 udstedt 1713 ugyldige helbredsattester til brug for luftfart, fremgår det af anklageskriftet.

Den læge, der er tiltalt for færrest overtrædelser, er tiltalt for 31, mens den, der er tiltalt for flest, er tiltalt for 544.

Piloter skal en gang om året til grundige undersøgelser for at sikre, at de mentalt og fysisk er i stand til at udføre deres arbejde. I sagen var piloterne angiveligt uvidende om, at lægerne manglede kompetencerne, og at attesterne dermed var ugyldige.

Det førte ifølge anklageskriftet til, at de led et samlet tab på 802.393,23 kroner.

Specialanklager Anders Larsson går efter at få alle lægerne idømt en fængselsstraf i sagen.

Han har desuden taget forbehold for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse for alle lægerne. De risikerer med andre ord at miste retten til at arbejde som læger i en periode, såfremt de kendes skyldige.

De ni ansatte har ifølge Avisen Danmark titler af reservelæge, overlæge, praktiserende læge, speciallæge i mave- og tarmsygdomme samt hjertelæge.

Ifølge tiltalen skete lægernes undersøgelser i forening eller efter fælles forståelse med klinikejeren, der havde sikret, at det kunne finde sted.

Ejerens sag behandles særskilt.

Vedkommende er foruden afgivelse af urigtige erklæringer også tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og for at have deltaget aktivt i drift af klinikken, selv om det var forbudt jævnfør hendes kontrakt med den offentlige styrelse.

Styrelsen anmeldte i april 2019 den pågældende ansatte til politiet.

Klinikejeren nægter sig skyldig. Det fortæller hendes forsvarer, advokat Kim Bagge, til Avisen Danmark.

Det er uvist, hvordan de øvrige tiltalte forholder sig til anklagerne mod dem.

Sagen skal behandles ved Københavns Byret, hvor sagen endnu ikke er berammet.

/ritzau/