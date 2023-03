Lægesekretær frifundet i sag om opdigtede børnevaccinationer

En 57-årig lægesekretær er onsdag ved Retten i Roskilde frifundet i en sag om urigtige notater i to børns lægejournaler.

Ifølge journalerne var børnene blevet vaccineret flere gange. Men det passede ikke. Anklagemyndigheden mente, at den 57-årige kvinde stod bag de urigtige notater, men det er ikke lykkedes at overbevise retten om det samme.

- Såfremt børnene er blevet vaccineret, er det ikke sket på de pågældende datoer. Men der er ingen oplysninger om, hvem der har haft adgang til journalsystemet. Derfor bliver du frifundet, siger retsformanden i forbindelse med domsafsigelsen.

Anklagemyndigheden mente, at kvinden flere gange havde noteret i to børns journaler, at de var vaccinerede, selv om de ikke var.

Det skulle angiveligt være sket, mens hun var ansat ved en lægeklinik i København på fire forskellige datoer i slutningen af 2019 og starten af 2020.

- Tiltalte har været inde at ændre børnenes journaler, så det fremgik, at de havde fået vacciner, selv om det aldrig var sket. Man skulle snyde systemet, så der stod noget andet i denne her journal, sagde anklagerfuldmægtig Christian Otken.

På tidspunktet, hvor vaccinerne skulle være noteret, havde kvinden en nær relation til børnenes forældre.

Anklagemyndigheden ville have kvinden dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om afgivelse af urigtig erklæring og forlangte hende idømt 15 dagbøder a 500 kroner.

Både lægesekretæren og forældrene er tidligere medlemmer af det politiske parti Jorden Frihed Kundskab - også kaldet JFK21 - som af mange betragtes som et parti for konspirationsteoretikere.

Børnenes far er Mathias Brodka, der både i Berlingske og Zetland er stået frem som konspirationsteoretiker og er indædt modstander af coronavacciner.

Moren til børnene vidnede i sagen.

- Han (Mathias Brodka, red.) snakkede om, at han ville få registreret børnene sammen med hende (lægesekretæren, red.), så jeg ikke havde mulighed for at gå ind og vaccinere dem, hvis jeg skulle få lyst til det, sagde hun under retsmødet.

Lægesekretæren kunne under retsmødet ikke huske, om hun havde vaccineret de to børn, selv om det står noteret i deres journaler.

- Hvis jeg har noteret det, har vi nok givet dem vaccinerne. Jeg er godt klar over, at jeg ikke taler min egen sag her, men jeg kan ikke huske det, sagde hun.

Anklagerfuldmægtig Christian Otken siger efter retsmødet, at det ikke er utænkeligt, at man fra anklagemyndighedens side vil anke dommen. Det har den 14 dage til.

/ritzau/