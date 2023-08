Lærere støtter Morten Skov Christiansen som ny formand for FH

Også Danmarks Lærerforening udtrykker opbakning til Morten Skov Christiansen som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

- Vores opfattelse er, at han er en god kandidat, og at han vil være en god formand for FH, siger formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Ni forbund bakker op om Morten Skov Christiansen som formand.

Mandag meddelte 3F, FOA og Dansk Metal, at de støtter den nuværende næstformand som ny formand.

Og lærerne er enige.

- Han (Morten Skov Christiansen, red.) er en samlende type. En, der er god til at lytte og god til at tage de forskellige perspektiver ind i FH's arbejde, siger Gordon Ørskov Madsen.

De ni forbund, der står bag Skov Christiansen som formand, har i alt 199 delegerede ud af de 398 delegerede, der skal vælge den nye formand på en ekstraordinær kongres torsdag 7. september.

Et af de store forbund, HK, har endnu ikke tilkendegivet, hvem fagforbundet støtter.

Ingen andre kandidater har på nuværende tidspunkt meldt sig som formandskandidat.

Morten Skov Christiansen overtog posten som fungerende formand for FH, efter at Lizette Riisgaard trak sig fra posten som følge af sager om upassende berøringer.

/ritzau/