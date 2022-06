Lagkagehuset blødte videre i coronaramt 2021

Selvom Lagkagehusets omsætning i 2021 nærmere sig året før corona-epidemien, nåede det ikke helt samme niveau og samtidig endte selskabet bag med et nyt underskud på 89,4 millioner kroner.

Det viser bagerikædens regnskab ifølge Børsen.

Med underskuddet har Lagkagehuset tabt penge stabilt de seneste 4,5 år siden et ejerskifte. I alt er underskuddene oppe på samlet 542 millioner kroner.

Det med afstand dyreste år i den forstand var 2020, hvor Lagkagehuset tabte 228 millioner kroner.

- Resultat for året betragtes som utilfredsstillende i en generel forstand men acceptabel under de markedsbetingelser, der var under pandemien, skriver Lagkagehusets ledelse i regnskabet.

Til Børsen forklarer direktør Jason Cotta, at ledelsen ikke bekymrer sig så meget om bundlinjen. I stedet ser man på resultatet af driften - og ser dermed bort fra nedskrivninger og andre finansielle påvirkninger.

Betragter man resultatet af driften alene er det et overskud på 140 millioner kroner.

I regnskabet forklares underskuddet på bundlinjen med, at der igen i 2021 var restriktioner i forbindelse med corona-epidemien, der hæmmede salget.

Bageri-kæden har benyttet de to coronaår til at få flere butikker og færre ansatte. I 2019 var der over 1300 ansatte og 114 butikker. Efter 2021 har Lagkagehuset 1551 ansatte og 125 butikker.

Samtidig har Lagkagehuset store forventninger til 2022, hvor salget skal overgå 2019, der har været selskabets hidtil bedste år på den konto.

- Vi starter 2022 med en forretning, der er ved godt helbred og er godt positioneret til at kapitalisere på de vækstmuligheder som præsenterer sig på markederne i alle de tre lande, vi opererer i: Danmark, Storbritannien og USA, skriver Lagkagehuset.

