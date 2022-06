Lande lancerer gasplaner i Nordsøen i skyggen af russisk gasstop

Miljøgrupper er kritiske over for gasudvidelser i Nordsøen. Lande lægger vægt på uafhængighed af Rusland.

Mens russiske Gazprom har lukket for gassen til blandt andet Danmark, lancerer store lande nye gasplaner i Nordsøen.

Således har Holland godkendt et fælles projekt med Tyskland i Nordsøen. Det skriver nyhedsbureauet dpa torsdag.

Projektet skal ifølge det hollandske økonomiministerium producere to til fire milliarder kubikmeter naturgas årligt.

Den tyske delstat Niedersachsen arbejder også på en godkendelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover har den britiske regering onsdag givet grønt lys til et stort gasfelt øst for Aberdeen.

Projektet, som har fået navnet "Jackdaw" (allike, red.), skal ifølge Financial Times stå for 6,5 procent af den britiske produktion.

Ifølge olieproducenten Shell, som står bag, kan det komme op at køre i 2025.

Den britiske erhvervsminister, Kwasi Kwarteng, siger trods gasplanerne, at regeringen har sat udviklingen af "grøn energi og atomkraft i turbofart".

- Men vi er også realistiske i forhold til vores energibehov lige nu, skriver han på Twitter.

Både i Holland, Tyskland og Storbritannien møder projekterne modstand fra miljøgrupper.

- I sætter ikke ekstra fart på den vedvarende energi. I sætter fart på klimakrisen, lyder det fra miljøgruppen Greenpeace ifølge AP.

I forhold til det tysk-hollandske projekt er der bekymringer for økosystemet Vadehavet.

Danmark og Holland har i de seneste dage fået lukket for gassen fra Gazprom. Det russiske selskab har krævet betaling i rubler for gas. Det krav har danske og hollandske selskaber afvist.

I Danmark er gasproduktionen for tiden nedsat, fordi Tyrafeltet i Nordsøen, som er den største gaskilde på dansk territorium, er under renovering. Tyrafeltet ventes at genåbne medio 2023.

Holland var i mange år storleverandør af naturgas. Men landet er i senere år blevet en nettoimportør efter en drastisk reduktion af produktionen.

Også Finland, Bulgarien og Polen er på listen over lande, som Gazprom er stoppet med at levere til.

/ritzau/