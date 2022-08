Et frontalt sammenstød mellem to biler nær Frederikshavn betyder, at Brønderslevvej mellem Kilden og Gærum tirsdag eftermiddag er blevet spærret for trafik.

Det oplyser Nordjyllands Politi kort efter klokken 16.

I et opslag på Twitter betegnes ulykken som alvorlig. Politiet har dog ikke yderligere oplysninger, fremgår det.

Politiet beder trafikanter om at finde alternative ruter.

/ritzau/