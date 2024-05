Landmand anker dom for brug af ulovlige pesticider

En landmand er uenig i en dom for brug og opbevaring af ulovlige pesticider. Dommen er derfor anket til landsretten.

Det oplyser mandens forsvarer, advokat Jess Lykke Gregersen, i en mail til Ritzau.

Det var landmandens virksomhed, der er dømt i sagen for besiddelse og anvendelse af 18 ulovlige sprøjtegifte.

Desuden førte landbrugsvirksomheden heller ikke en fyldestgørende sprøjtejournal, har regionalmediet fyens.dk berettet.

Kemikalierne har engang været godkendt til brug i Danmark. Men de har i mindst nogle år været forbudt at anvende, og i hvert fald nogle af dem mistænkes for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

Det kom frem under retssagen i byretten.

Landmanden, der er direktør i virksomheden, forklarede i retten, at omkring halvdelen af pesticiderne ikke var hans egne, men at de tilhørte hans gamle mor, som tidligere havde drevet landbrug.

De øvrige pesticider erkendte han at have været i besiddelse af. Men ulovlige kemikalier har ikke været i brug, sagde landmanden.

Retten i Odense fulgte anklagemyndighedens påstand og dømte landbrugsvirksomheden i alle seks forhold. Virksomheden blev for lovbruddene idømt en bøde på 122.611 kroner, hvilket også flugtede med anklagemyndighedens påstand.

Forsvareren mente, at bøden skulle halveres, fordi sagen havde været så længe undervejs.

Sagen begyndte at rulle, efter at en kontrollør fra Landbrugsstyrelsen tog på uanmeldt besøg hos landbrugsvirksomheden. Det var ifølge fyens.dk i oktober 2021.

/ritzau/