Landsforeningen af Menighedsråd: Fra torsdag er der krav om mundbind i kirker

Kirkerne er også blandt de offentlige steder, hvor man fra i morgen skal bære mundbind. Det oplyser Landsforeningen af Menighedsråd efter drøftelser med Kirkeministeriet

Mundbind er efterhånden at se mange steder i det offentlige rum, og fra i morgen kan man også se dem i kirkerne.

Siden fredag, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) holdt pressemøde, har det været kendt, at der fra i morgen skal bæres mundbind indendørs på offentlige steder. Hidtil har det dog været uvist, om det samme ville gælde kirkerne, fordi Kirkeministeriet har ventet på en afklaring fra andre myndigheder.

Men nu er den afklaring altså kommet, fortæller Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, efter at han og andre repræsentanter fra folkekirken i dag har holdt møde med ministeriet i det såkaldte sektorpartnerskab.

”Det er helt klart den præmis, ministeriet arbejder ud fra, og derfor forventer jeg, at der vil komme en bekendtgørelse på et tidspunkt inden midnat, hvor reglerne så vil træde i kraft,” siger Søren Abildgaard.

Nærmere retningslinjer for, hvornår man skal bære mundbind i kirkerne, er det dog endnu for tidligt at sige noget om, tilføjer Søren Abildgaard.

”Jeg kan forestille mig, at der er mange derude i kirkerne, som nu går rundt med den række ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan man skal håndtere og fortolke det her krav. Og her må jeg sige, at det ved vi ikke endnu,” siger han, og fortsætter:

”Vi er blevet orienteret om forskellige oplæg til mere detaljerede retningslinjer, som Kirkeministeriet er kommet med, men de skal først godkendes i andre ministerier.”

Det har ikke været muligt at få oplyst hos Kirkeministeriet, hvor længe kirken kan forvente at skulle vente på opdaterede vejledninger.