Landsret: 36-årig mand fra Holbæk skyldig i terrorplaner

Østre Landsret har tirsdag kendt 36-årige Ali Al Masry fra Holbæk skyldig i at forberede et terrorangreb ved blandt andet at have indkøbt kemikalier med henblik på fremstilling af en eller flere bomber.

Al Masry blev i byretten idømt 16 års fængsel, hvilket er den hidtil strengeste straf, der er givet i en terrorsag i Danmark. Landsretten udmåler senere tirsdag en straf.

Sagen stammer tilbage fra februar 2021, hvor Politiets Efterretningstjeneste foretog anholdelser og ransagninger på to adresser i Holbæk og andre steder på Sjælland. 13 personer blev i første omgang varetægtsfængslet.

Da anklagemyndigheden nåede frem til at rejse tiltale, var beviserne mod de fleste imidlertid ikke til en anklage for terrorisme. Kun Ali Al Masry, hans hustru og bror blev tiltalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hustruen og broren blev frifundet i det alvorlige forhold om terrorplaner, mens Ali Al Masry blev idømt 16 års fængsel. Den dom ankede han til Østre Landsret med krav om frifindelse, men her er han nu også fundet skyldig.

Ali Al Masry har under sagen hævdet, at kemikalierne, som blandt andet blev bestilt via en polsk hjemmeside, skulle bruges til fremstilling af kanonslag, som han ville sælge.

Den forklaring har retten imidlertid afvist. Tværtimod er der meget i sagen, som peger i retning af en sympati for militant islamisme i almindelighed og for bevægelsen Islamisk Stat i særdeleshed.

/ritzau/