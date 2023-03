Landsret afviser erstatning til familie for indsats død

Vestre Landsret har torsdag frifundet Kriminalforsorgen for erstatningsansvar i forbindelse med en indsats død.

I byretten blev Kriminalforsorgen sidste år dømt i sagen, hvor en 40-årig mand i 2017 afgik ved døden i Kragskovhede Statsfængsel som følge af en overdosis metadon.

Retten i Aalborg nåede frem til, at Kriminalforsorgen skulle betale 975.000 kroner plus sagsomkostninger til den afdødes efterladte, fordi fængslet bar et ansvar i forbindelse med mandens død.

Retten i Aalborg nåede frem til, at der var sket en krænkelse af mandens menneskerettigheder. Nærmere bestemt hans ret til liv, som er omfattet af Menneskerettighedskonventionens artikel 2.

Byretten mente, at fængselspersonalet burde have handlet anderledes, da en medindsat henvendte sig og fortalte, at den 40-årige havde slugt et glas metadonpiller og lagt sig til at sove.

Manden fik ikke lægehjælp og blev anbragt i en celle, hvor han efter nogle timer blev fundet livløs. Og først da blev der tilkaldt en ambulance, lød det i byretsdommen.

Vestre Landsret har imidlertid vurderet sagen anderledes end byretten og finder altså ikke, at fængslet kan gøres erstatningsansvarlig for mandens død.

/ritzau/