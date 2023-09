Landsret afviser Kammeradvokat-krav: Samsam-advokat må vidne

Trods protester fra Kammeradvokaten har Østre Landsret tirsdag eftermiddag sagt god for, at den terrordømte Ahmed Samsams tidligere advokat Thomas Brædder kan afhøres i retten.

Det har retten sådan set givet tilladelse til tidligere, men inden at Thomas Brædder tirsdag skulle indtage vidneskranken tog Kammeradvokatens repræsentant Peter Biering ordet.

- Vi mener ikke, at der er nogen som helst mulighed for, at sagsøgtes vidne (Thomas Brædder, red.) lovligt kan udtale sig om sin viden - hvis han har en sådan – om hvorvidt Ahmed Samsam var eller ikke var agent for efterretningstjenesterne, lød det fra Peter Biering.

Ahmed Samsam vil have landsrettens ord for, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester PET og FE, da han i 2013 og 2014 var i krig i Syrien.

Hans mål er at få genbehandlet sin sag i Spanien og få sit navn renset for det stempel som terrorist, han fik, da han i 2018 blev idømt otte års fængsel for at have tilsluttet sig en terrorbevægelse.

I 2020 blev Samsam overflyttet til afsoning i Danmark, og dommen blev ændret til seks års fængsel. Dengang fik Samsam beskikket advokat Thomas Brædder, som forsvarer.

Thomas Brædder fik derudover en rolle, hvor han indgik i forhandlinger med efterretningstjenesterne. Og det er blandt andet det, som advokat Erbil Kaya vil afhøre ham om i sagen.

Efterretningstjenesternes advokat, Peter Biering fra Kammeradvokat, mener ikke, at Thomas Brædder skal have lov til at fortælle om forhandlingerne i retten.

I korte træk er der tale om fortrolige oplysninger, og de skal ikke offentligt frem, er Bierings synspunkt.

Samsams advokat i sagen, Erbil Kaya, holdt imidlertid fast i vigtigheden af, at høre Thomas Brædder som vidne.

- Modparten har selv talt om vigtigheden af at høre tingene fra hestens egen mund. Det her er den sidste hest. Alle andre heste er skudt ned. Barbara Bertelsen, Lars Findsen, den 63-årige kildefører fra PET, lød indvendingen polemisk fra Kaya med henvisning til rækken af personer, som retten har afvist indkalde som vidner.

Det tog næsten en time for landsrettens tre dommere at votere spørgsmålet om, hvorvidt Thomas Brædder overhovedet skal afgive forklaring i sagen.

Retsformand Steen Mejer gjorde derefter rede for, hvad dommerne var blevet enige om. Landsretten mener, at Thomas Brædder godt kan vidne, men han kan ikke udtale sig om forhold, hvor der er en lovbestemt tavshedspligt.

Derudover har han ret til ikke at udtale sig om forhold, som er omfattet af de advokatetiske regler.

