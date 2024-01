Landsret afviser at løslade offentlig kendt profil i terrorsag

Østre Landsret har mandag afvist at løslade en 58-årig mand, som er varetægtsfængslet i terrorsag, der ifølge anklagemyndigheden har tråde til Hamas.

Det oplyser Østre Landsret til Ritzau.

Manden var en af tre personer, som blev anholdt, da Politiets Efterretningstjeneste og det almindelige politi 14. december gennemførte en større antiterroraktion. De tre blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Manden og en 19-årig kvinde blev varetægtsfængslet, mens en 29-årig mand blev løsladt. Desuden bestemte retten, at fire andre mistænkte, som ikke var til stede, skulle varetægtsfængsles.

Tirsdag i sidste uge skulle spørgsmålet om varetægtsfængsling behandles igen. Retten opretholdt fængslingen af de to, men den 58-årige indbragte spørgsmålet for Østre Landsret.

Her blev spørgsmålet drøftet fredag i sidste uge. Det skete for lukkede døre, men det blev oplyst, at den 58-årige ville løslades.

Samtidig forlangte en forsvarer for en af de mænd, som endnu ikke er anholdt, men som ifølge byretten bør fængsles, at landsretten omstødte byrettens afgørelse. Også det har landsretten afvist.

Når en dommer varetægtsfængsler en person, som ikke er til stede, kaldes det fængsling in absentia. Det bruges til at efterlyse personer internationalt.

Det er en måde at give andre landes retshåndhævende myndigheder besked om, at ikke blot den udøvende magt i form af politi og anklagemyndighed i Danmark, men også den dømmende ønsker vedkommende tilbageholdt.

En af de efterlyste - en 20-årig kvinde - blev anholdt nogle dage efter aktionen i december. Dagen efter anholdelsen blev også hun fængslet, og dermed er der to unge kvinder og en 58-årig mand bag tremmer i sagen.

Den 58-årige mand har gennem årene indimellem i diverse medier deltaget i den offentlige debat. Det er strafbart at røbe hans identitet på grund af et navneforbud nedlagt af retten.

Hvad sagen nærmere handler om, holdes indtil videre skjult. Både by- og landsret har besluttet, at offentligheden ikke må få kendskab til indholdet af sigtelserne.

Hemmeligholdelsen er begrundet i to ting. Dels statens forhold til fremmede magter og dels hensynet til politiets efterforskning.

Specialanklager Anders Larsson røbede dog så meget ved sidste uges retsmøde i Østre Landsret, at sagen har tråde til den militante gruppe Hamas.

Nogle af de navne, som indgår i sagen, afslører desuden, at der er en forbindelse til banden Loyal To Familia.

