Landsret afviser tre nye vidner i ankesagen om drabet på Mia Stevn

Vestre Landsret har onsdag afvist, at der kan føres tre nye vidner i den forestående ankesag om drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Statsadvokaten oplyste fredag i sidste uge, at man var kommet i besiddelse af nye oplysninger med betydning for skyldsspørgsmålet.

- Oplysningerne ønsker vi blandt andet at fremlægge i form af afhøring af tre nye vidner, sagde specialanklager Emil Stenbygaard i en pressemeddelelse.

Derfor bad Statsadvokaten landsretten om lov til at føre de nye vidner i ankesagen, der indledes mandag 13. maj.

Mette Grith Stage protesterede mod den nye bevisførelse, som forsvarsadvokaten betegnede som irrelevant for sagen.

Hun glæder sig over afgørelsen fra landsretten.

- Jeg er tilfreds med, at landsretten er enig med mig i, at de her vidner falder uden for rammerne af det, som landsretten skal tage stilling til i ankesagen, siger Mette Grith Stage til Ritzau.

Statsadvokaten har ikke oplyst, hvad de ekstra vidner set med anklagemyndighedens øjne kan bidrage med.

Men DR skrev fredag, at de nye oplysninger vedrører en overgrebssag fra 2010.

En kvinde var angiveligt udsat for et seksuelt overgreb i en lejlighed i Aalborg, og et DNA-match knytter ifølge mediet den dømte i Mia-sagen til hændelsen.

Hos anklagemyndigheden har man noteret sig landsrettens beslutning om at afvise de nye vidner.

- Vi tager landsrettens afgørelse til efterretning, og vi fortsætter sagen som planlagt, siger specialanklager Emil Stenbygaard i en kommentar.

38-årige Thomas Thomsen blev i Retten i Aalborg fundet skyldig i drab, voldtægtsforsøg og usømmelig omgang med lig.

Han forklarede, at han samlede den 22-årige sygeplejerskestuderende op efter en bytur i Aalborgs natteliv.

De kørte ifølge den tiltalte til et skovområde ved Hammer Bakker for have frivillig sex. Han forklarede, at Mia Skadhauge Stevn faldt i skovbunden og kort efter omkom af sine kvæstelser.

Han gik ifølge sin forklaring i panik og skaffede sig af med liget, som han parterede.

Thomas Thomsen blev i byretten idømt forvaring, som er en tidsubestemt foranstaltning for personer, der anses for særligt farlige.

I ankesagen går anklagemyndigheden efter at få ham idømt fængsel på livstid.

Der forventes dom i ankesagen 30. maj.

