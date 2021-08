Landsret blåstempler international efterlysning i udbyttesag

Østre Landsret har fredag stadfæstet en kendelse om, at tre britiske mænd bør varetægtsfængsles i forbindelse med sag om svindel med udbytteskat. Dermed kan de tre efterlyses internationalt.

I juli holdt Retten i Glostrup et retsmøde. Her blev de tre fremstillet i grundlovsforhør in absentia, som det hedder. Det vil sige, at de ikke selv var til stede, men var repræsenteret af advokater.

Af retsbogen fremgik det, at de tre, Rajen Ranmal Shah, Anupe Dhorajiwala og Graham McKenzie Horn, opholder sig i udlandet. Retten besluttede dengang, at de tre skulle fængsles. Deres advokater kærede til Østre Landsret, som nu har stadfæstet beslutningen.

De tre er tiltalt for at have bedraget den danske stat for i omegnen af en milliard kroner. Det skal være sket ved svindel med refusion af skat på aktieudbytter - en metode, som flere svindlere har benyttet til at lænse statskassen for milliarder.

I sagen er den tyske North Channel Bank allerede idømt en bøde på 110 millioner kroner for medvirken til groft bedrageri.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der er anklagemyndighed i sagen. Statsadvokaturen kendes også under det mere mundrette navn Bagmandspolitiet.

Specialanklager hos Bagmandspolitiet Anders Møllmann fortæller til Ritzau, at fredagens kendelse har væsentlig betydning for sagens videre forløb.

- Det betyder, at der nu er grundlag for at begære dem udleveret til retsforfølgelse i Danmark, lyder det fra specialanklageren.

Han ønsker ikke at oplyse, hvorvidt Bagmandspolitiet ved noget om, hvor de tre mænd opholder sig. Han vil heller ikke fortælle, om man har været i kontakt med mændene.

Ud over de tre briter er tre amerikanere også tiltalt i sagen. En begæring om frihedsberøvelse af dem blev også behandlet, da Retten i Glostrup var sat i juli. For deres vedkommende bestemte retten, at de skulle indlevere deres pas hos en dansk repræsentation i USA.

De tre, Matthew Stein, Luke Beneville McGee og Jerome Lhote, bor i henholdsvis New York, Philadelphia og i Florida. Og de har i erklæringer lovet at ville samarbejde, når sagen kommer for.

Passene kan kun udleveres i forbindelse med en rejse til Danmark med henblik på at medvirke ved retssagen.

Anders Møllmann fortæller, at der endnu ikke er fastsat datoer for, hvornår retssagen mod de seks personer skal gennemføres. Men det kommer til at foregå over mange dage. Det ligger fast.

- Vi forventer at skulle bruge cirka 80 retsdage, lyder det fra specialanklageren.

Da Østre Landsret behandlede spørgsmålet om varetægtsfængsling onsdag i denne uge, oplyste Anders Møllmann, at der ud over de seks tiltalte er rejst sigtelse mod yderligere to personer.

Den ene er Bagmandspolitiet i færd med at afhøre skriftligt, oplyste Møllmann ved retsmødet.

I en anden sag om svindel med refusion af udbytteskat er beløbet oppe på cirka ni milliarder kroner. Her er de to britiske statsborgere Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson tiltalt. Begge er varetægtsfængslet in absentia.

