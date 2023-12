Landsret fastholder straf for krænkelser af 19 skoleelever

En 65-årig tidligere ansat på en folkeskole i Aalborg Kommune er i Vestre Landsret blevet idømt ni måneders fængsel.

Manden er kendt skyldig i blufærdighedskrænkelser begået mod 19 mindreårige piger.

Der er tale om en stadfæstelse af byrettens dom.

Manden var tiltalt for at have blufærdighedskrænket 19 børn og for voldtægt af et barn ved andet seksuelt forhold end samleje.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev dog både i by- og landsretten frikendt for forholdet om voldtægt.

Blufærdighedskrænkelserne foregik ifølge anklageskriftet ved, at manden befølte nogle af børnene på lår, inderlår og kønsdele uden på tøjet.

Han var også tiltalt for i nogle tilfælde at have befølt børnene på ryggen og maven inden for tøjet.

Overgrebene blev begået mellem august 2014 og juni 2022, mens manden var ansat på skolen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 65-årige mand har gennem sagen nægtet sig skyldig og ankede byrettens dom til landsretten med ønske om at blive frifundet.

Han blev sigtet og derefter varetægtsfængslet ved et lukket grundlovsforhør tilbage i juni 2022.

Først cirka to måneder senere nåede sagen medierne, i forbindelse med at forældre på skolen blev orienteret om sagen forud for skolestart efter sommerferien.

/ritzau/