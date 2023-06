Landsret formilder dom fra drabsforsøg til grov vold

Tre mænd på henholdsvis 27, 22 og 21 år er i Vestre Landsret torsdag blevet frikendt for drabsforsøg i Herning i marts 2021.

De er til gengæld blevet kendt skyldige i en tiltale om grov vold.

Det skriver Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

De tre mænd blev ved Retten i Herning kendt skyldige i drabsforsøg.

Overfaldet skete foran et rygeskur ved sygehuset i Herning, hvor det 21-årige offer var til behandling for en benskade.

Ved rygeskuret blev manden tildelt tre knivstik samt to knivsnit i ryggen og i lændeområdet samt et snitsår i det højre lår. Ud over det blev han slået og sparket.

Den 27-årige og den 21-årige - Hamsa Abdi Takal og Annas Asad Mohammed Warsame - blev desuden fundet skyldige i at have anskaffet sig en fuldautomatisk riffel og en machete.

Desuden blev de dømt for drabsforsøg, da de op til den 8. maj 2021 skulle have planlagt endnu et drabsforsøg på den 21-årige.

De har ved landsretten fået henholdsvis syv og otte års fængsel. De to fik i byretten henholdsvis ni og otte års fængsel.

Sagens tredje tiltalte - Hudeyfe Mumin - fik et år og tre måneders fængsel for grov vold. Han blev fik seks år i byretten.

Selv om den unge mand overlevede drabsforsøget i Herning, endte han knap et halvt år senere med at blive slået ihjel af nogle andre.

Drabet skete om natten den 5. august, hvor den da 22-årige mand blev dræbt af knivstik i brystet i det centrale Herning. Det er nogle andre mænd sigtet for.

/ritzau/