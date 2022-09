Landsret frifinder 47-årig i sag om terrortrusler

En 47-årig mand kan ånde lettet op, efter at Østre Landsret har frifundet ham for alvorlige anklager om, at han skulle have truet med terror.

I marts fandt Københavns Byret ham skyldig. Her lød dommen på tre års fængsel. Desuden blev han frakendt sit danske statsborgerskab og udvist for bestandigt.

Baggrunden for dommen var nogle kommentarer, som den 47-årige, der kom til Danmark fra Tyrkiet som treårig, i oktober 2020 skrev på det sociale medie Twitter.

- Hvis I gør grin med sandheden, vil vi spille fodbold med jeres hoveder, skrev han i en af kommentarerne og:

- Vi vil aflive dem med Guds tilladelse, de er ude på gaderne, det er gratis, lød det i en anden kommentar.

I byretten forklarede Ayhan Cetin, at han ikke havde til hensigt at skræmme eller true nogen. Han ville blot provokere, og så lod han sig provokere af andre brugere.

Han mente, at kommentarerne var taget ud af en sammenhæng.

- Jeg blev en "troll". Jeg gav alt, hvad jeg havde af tankeløst vrøvl. Jeg vidste godt, at jeg havde gået langt over grænsen, sagde han i byretten.

Ayhan Cetins forsvarer, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, finder, at landsretten er nået frem til det rigtige resultat.

- Det er efter min opfattelse den rigtige vurdering, at opslagene ikke var en trussel om terror, siger han.

I Københavns Byret blev han foruden terrortrusler dømt for at billige to terrorangreb i Frankrig.

Det ene var angrebet på en 47-årig skolelærer, der 17. oktober 2020 fik skåret halsen over.

- Jeg støtter det fuldt ud, han hører til blandt svin, lød det fra den 47-årige.

Han hyldede ligeledes et terrorangreb, der fandt sted i Frankrig 29. oktober 2020. Da blev tre mennesker dræbt i Notre Dame-kirken i Nice.

Mens Østre Landsret frifinder Ayhan Cetin for at true med terror, dømmes han for at billige de to terrorangreb. Det takserer landsretten til ni måneders fængsel.

/ritzau/