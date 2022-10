Landsret frifinder fire mænd for anklage om drabsforsøg

Fire mænd er onsdag blevet frifundet for anklager om et banderelateret drabsforsøg på en 17-årig dreng i Køge. Dermed undgår de at skulle afsone lange fængselsstraffe på 14 og 16 års fængsel.

Da Retten i Roskilde i maj sidste år traf afgørelse i sagen, blev tre af de tiltalte idømt 14 års fængsel, mens den fjerde fik en dom på 16 år. Han var nemlig prøveløsladt fra en tidligere dom, hvor han manglede at afsone 968 dage.

Men onsdag har Østre Landsret vurderet, at der ikke var grundlag for at dømme mændene for drabsforsøg. De er dog dømt for mindre alvorlige overtrædelser og straffes med fængsel mellem tre et halvt og seks år.

Retten har vurderet, at skudepisoden på Karlemosevej i Køge den 21. januar 2020, alene må karakteriseres som grov vold, ikke drabsforsøg Og det er to af de fire, 30-årige Mat Larsen og 22-årige Nasim Nezami, dømt for. De har fået henholdsvis fem et halvt og fire et halvt års fængsel.

Retten har ikke fundet det bevist, at de havde forsæt til at dræbe, da de affyrede skud fra en bil og ramte nummerpladen på en anden bil. Projektilet fortsatte ind gennem bilen, gennem bagsædet og ramte til sidst den 17-årige i den nederste del af ryggen.

- Vi er meget tilfredse med, at der er sket frifindelse for drabsforsøg, lyder det efter dommen fra advokat Thomas Brædder, der var forsvarer for Mat Larsen.

De to øvrige, Eliaz Jameel Ahmed og Jonas Habeeb - begge er 23 år, befandt sig i en anden bil og var kørt fra området, inden skuddene faldt. Derfor ville landsretten ikke dømme dem.

Alle fire er dog dømt for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol på et offentligt sted. Eliaz Jameel Ahmed fik seks års fængsel, heri indgår 968 ikke-afsonede dage fra en tidligere dom. Jonas Habeeb blev idømt tre et halvt års fængsel.

Ved byretssagen vurderede dommere og nævninger, at de fires kriminalitet havde forbindelse til en bandekonflikt mellem en gruppering fra Ellemarken i Køge, som de fire efter politiets opfattelse havde forbindelse til, og banden Brothas' afdeling i Køge.

Derfor blev de dengang efter den såkaldte bandeparagraf, som skærper straffen markant. Men i landsretten er de frifundet for denne del, og også derfor er deres domme langt mildere.

Jonas Habeeb er iraker og blev ligesom i byretten dømt til udvisning. Men hvor byretten idømte ham et livslangt indrejseforbud, så gælder landsrettens kun i seks år./ritzau/