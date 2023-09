Landsret frifinder også mand for drab ved Jomfru Ane Gade

En 24-årig mand har nu også landsrettens ord for, at han ikke er skyldig i et drab, der blev begået ved et parkeringshus tæt på Jomfru Ane Gade i Aalborg i november 2021.

Manden blev i byretten i februar frifundet for drabet, og det har Vestre Landsret onsdag stadfæstet. Det skriver Nordjyske.

Det var en 27-årig mand, der mistede livet i november 2021, efter at han seks dage tidligere var blevet ramt af flere knivstik.

Et drab, som Thomas Langgaard Larsen 1. februar i Retten i Aalborg blev kendt skyldig i, hvilket førte til en straf på 12 års fængsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 24-årige mand deltog i overfaldet på den 27-årige mand, men har nægtet, at han kendte til, at Thomas Langgaard Larsen ville bruge kniv.

Den 24-årige har erkendt, at han sparkede den 27-årige mand, og er i både byretten og landsretten blevet kendt skyldig i grov vold.

/ritzau/