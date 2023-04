Landsret frifinder russiske søfolk i sag om ulovligt arbejde

Østre Landsret har fredag frifundet 28 russiske søfolk, som i marts 2021 blev anholdt og sigtet for ulovligt arbejde ved Femern-forbindelsen. Dommen er en stadfæstelse af en byretsafgørelse fra sommeren 2021.

Søfolkene arbejdede på to russiske slæbebåde, der blev brugt til at bugsere pramme med materiel til anlægsarbejdet til en kommende vejforbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt.

Ved en politiaktion 9. marts 2021 blev søfolkene anholdt og sigtet for at arbejde uden gyldig arbejdstilladelse.

Sagen fik det såkaldte BAT Kartel, der består af en række fagforbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation, op i det røde felt. Kartellet forlangte at daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) skulle skride ind.

BAT Kartellet krævede handling fra ministeren og bygherren, Femern A/S, over for det konsortium, som forestod anlægsarbejdet.

Få dage efter kunne Fagbladet 3F berette, at de russiske slæbebåde blev eskorteret ud af dansk farvand af flådefartøjet "Freja P521", og at Hjemrejsestyrelsen havde truffet beslutning om at udvise de 28 søfolk.

Men konsortiet ville ikke lade sig kue og indbragte sagen for retten. Og nu står det så fast, at søfolkene ikke forbrød sig mod reglerne i udlændingeloven.

De tre landsretsdommere er enige om konklusionen, men når den imidlertid af forskellige veje. Den ene dommer mener slet og ret ikke, at udlændingelovens krav om arbejdstilladelse omfatter udenlandsk personale på udenlandske skibe.

De to andre dommere er ikke helt så klare i spyttet, men siger, at regelgrundlaget i udlændingelovens paragraf 13, stk. 1 er så uklart, at der ikke er et sikkert nok grundlag for at dømme søfolkene.

Med afgørelsen stadfæster Østre Landsret den dom, som Retten i Nykøbing Falster afsagde i sommeren 2021.

/ritzau/