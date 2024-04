Landsret hæver erstatning for fejlagtig terrormistanke

210.800 kroner.

Det er erstatningen til en udenlandsk mand, der i 2016 sad varetægtsfængslet i omkring tre måneder på grund af en fejlagtig mistanke om terror.

Spørgsmålet om erstatningens størrelse har været forbi Østre Landsret, der onsdag fandt grundlag for at hæve erstatningen med 96.600 kroner sammenlignet med byretten. Det oplyser landsretten til Ritzau.

Manden, der i dag er omkring 40 år, ankom til København fra Grækenland i 2016 - to døgn efter et bombeangreb i Zaventem i Bruxelles. Han var sammen med en anden mand, og de to var på vej til et bryllup i Sverige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men i Københavns Lufthavn blev de to mænd og tre andre anholdt. Mens de tre blev løsladt, blev de to rejsekammerater dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

De var mistænkt for at være rejst til Danmark "i forbindelse med forberedelserne til en terrorhandling på ukendt tid og sted i Danmark."

Statsadvokaten i København valgte at opgive sagen efter to måneder, og den anden mand blev løsladt.

Men den 36-årige sad fortsat fængslet med en ny sigtelse for menneskesmugling på halsen.

Først en måned senere blev han løsladt. Siden har Rigsadvokaten givet begge mænd erstatning for varetægtsfængslingen. Manden, der i dag er omkring 40 år, blev tilkendt 114.200 kroner i byretten.

Erstatningen blev udmålt på baggrund af faste takster.

Standardbeløbet blev forhøjet med 200 procent på grund af den alvorlige sigtelse om terrorforsøg. Men samtidig blev der i byretten fratrukket 50 procent på grund af det, som anklagemyndigheden betegner som "egen skyld".

Også i landsretten har det været centralt, om manden selv bærer en del af skylden for, at mistanken faldt på ham.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge forsvarsadvokat Eigil Strand har hans klient ved indrejsen i Danmark blandt andet haft et falsk pressekort på sig samt nogle pasfotos, som myndighederne fandt problematiske.

Dog er Østre Landsret kommet frem til et andet udfald end byretten. Her mente fire ud af de seks dommere, at manden ikke havde egen skyld i mistanken.

Derfor bliver der ikke skåret i erstatningsbeløbet, som dermed løber op i 210.800 kroner.

Manden har oplyst sin forsvarer, at selv om han er tilkendt erstatning, har den fejlagtige terrormistanke haft store konsekvenser for ham.

Blandt andet har han fortalt, at han ikke kan krydse grænser i Europa uden at blive trukket til side og udspurgt til sigtelsen. Han havde heller ikke mod på at komme til hovedforhandlingen i landsretten - angiveligt fordi han stadig bliver stoppet.

Manden har tidligere boet i Grækenland i et årti. Han har i dag taget ophold i et andet land i Europa.

/ritzau/