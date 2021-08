Landsret: Halvt års fængsel for slag og tramp i Gothersgade

En festlig aften i Gothersgade i København endte i 2020 med, at den på det tidspunkt 18-årige Lauritz Lindboe Wind blev slået bevidstløs og trampet i hovedet.

Tirsdag har Østre Landsret stadfæstet Københavns Byrets dom på seks måneders fængsel.

Anklageren havde ellers anket dommen med påstand om skærpelse af straffen.

Til grund for det lagde anklagemyndigheden vægt på, at det var et meget voldsomt overfald. Og at det var den tiltaltes tredje dom for lignende overfald inden for et kort tidsrum.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der var tale om et planlagt overfald, hvor offeret bliver lokket ud på kørebanen.

- Der bliver slået så hårdt, at han besvimer, inden han rammer jorden. Derefter tramper han offeret direkte i hovedet. Det er virkelig farligt, siger anklager Mads Kruse.

Forsvaret fortalte, at den tiltalte havde haft en turbulent opvækst, men at han gør rigtig meget for at blive en bedre samfundsborger.

/ritzau/