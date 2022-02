Landsret har brugt 20 timer på sag om spionchef

Efter mere end to måneders fængsling har Lars Findsen bedt tre landsdommere om at blive sat på fri fod.

Torsdag eftermiddag får den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste at vide, om han skal blive i sin celle, eller om han kan komme ud i friheden igen.

Østre Landsret vil torsdag klokken 15 afsige kendelse om varetægtsfængslingen af Lars Findsen.

8. december blev han anholdt af betjente fra PET i Københavns Lufthavn, og siden 9. december har han været fængslet på en mistanke om, at han skal have røbet statshemmeligheder.

Indespærringen er senest af Københavns Byret blevet begrundet med to hensyn.

Dels kan den 57-årige jurist på fri fod forstyrre den efterforskning, som Østjyllands Politi er i gang med.

Og dels kan det ifølge en dommer i byretten tænkes, at han vil blive ved med at afsløre hemmeligheder, hvis han løslades. Der er "bestemte grunde" til at tro, at han vil fortsætte med den forbrydelse, som han sigtes for at have begået - har dommeren vurderet.

I landsretten kræver Lars Findsen at blive løsladt. To forsvarere, to anklagere og tre landsdommere har brugt mange timer på at endevende sagen bag lukkede døre.

Tirsdag varede retsmødet i ni en halv time, og også onsdag var mørket faldet på, da parterne gik hver til sit. I alt er der brugt 20 timer, fremgår det af en pressemeddelelse fra retten onsdag aften.

Retsformand Kaspar Linkis sagde tirsdag, at Lars Findsen skulle afhøres.

Hvad den tidligere spionchef konkret sigtes for at have gjort, vides ikke. Landsretten har besluttet, at indholdet af beskyldningerne skal holdes hemmelige.

I efterforskningen er flere journalister blevet indkaldt som vidner. Derfor antages det, at Lars Findsen sigtes for at have givet oplysninger til pressen.

Lars Findsen har været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste i fem år. I august 2020 blev han hjemsendt. Tidligere var han i otte år departementschef i Forsvarsministeriet, og før da styrede han i fem år Politiets Efterretningstjeneste.

Han nægter sig skyldig i at have overtrådt den sjældent brugte paragraf, som han sigtes for at have overtrådt. § 109 om afsløring af statshemmeligheder kan give fængsel i indtil 12 år.

/ritzau/