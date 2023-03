Landsret idømmer ekshooligan forvaring for overgreb

Den tidligere hooliganleder Kevin Adrian Werner idømmes forvaring for en lang række seksuelle overgreb på unge drenge.

Det har Østre Landsret onsdag fastslået i en dom, som er en stadfæstelse af Retten i Glostrups dom fra juni sidste år. Landsretten har i al væsentlighed tiltrådt byrettens dom i forhold til vurderingen af beviserne.

Der udbryder straks hujen og klappen blandt de mange tilhørere i retssalen, da dommen afsiges. Andre græder. Det er afslutningen på to års sagsforløb hos politi og retssystem.

Da Kevin Werner føres ud af retslokalet igen, klapper flere. Den tidligere hooligan holder ryggen til tilhørerne og undgår at kigge på dem efter dommen.

- Fuck af med dig, lyder det fra en.

En glasvæg adskiller dem fra resten af retslokalet, hvor Kevin Werner sidder.

Forvaringsdommen er en tidsubestemt straf, som gives til særligt farlige kriminelle. En mentalundersøgelse har vist, at han har psykopatiske og narcissistiske træk.

Kevin Werner var tiltalt for 51 forhold. Ifølge anklagemyndigheden begik han 1300 overgreb. Ofrene var ifølge anklageskriftet 15 drenge og unge mænd samt en kvinde.

Kevin Werner havde en ledende rolle i hooliganmiljøet, hvor han har været en del af Brøndbys Hårde Drenge (BHD) og Brøndbys Hårde Yngre (BHY). Han har blandt andet været med til at arrangere slåskampe i hooliganmiljøet.

Byretten konkluderede, at 30-årige Kevin Werner udnyttede sin rolle i hooliganmiljøet til at begå overgreb.

Han udnyttede et miljø, som var machopræget og homofobisk, og udnyttede sin position i miljøet, konkluderede byretten. Han fik også de unge ofre til at tvivle, fordi han sagde, at det godt kunne lide det.

Selv har den tidligere hooliganleder forklaret, at han har været udsat for et komplot. Men det har både by- og landsret affejet. Landsretten mener, at ofrenes forklaringer er "særdeles troværdige".

- Det har været et lukket miljø, og det har været præget af en tavshedskultur i miljøet, siger anklager Mads Kruse og tilføjer:

- Vi betragter det her som en meget alvorlig sag - uden sidestykke. Det er der ingen tvivl om.

Både en lang række journalister og en stor flok tilhørere mødte op for at overvære domsafsigelsen. Der blev småsnakket livligt blandt tilhørerne ind til fem minutter før retsmødet begyndelse.

Da stoppede snakken brat, da Kevin Werner iført en beige rullekravetrøje blev ført ind af betjente og fik taget håndjernene af. Han spejdede ud over tilhørerne, inden han satte sig ved sin forsvarer, Christina Schønsted.

- Føj for satan, lød det fra en af tilhørerne.

Både til by- og landsretssagen har politiet været massivt til stede. Der er måske en god forklaring på den ekstra sikkerhed. For Kevin Werner har muligvis været forsøgt skudt i februar 2021.

Skyderiet er dog aldrig opklaret, men mens Kevin Werner sad hos politiet efter skudepisoden, dukkede to unge drenge med deres mødre op hos politiet og anmeldte ham for overgreb.

Dagen efter blev den tidligere hooliganleder fængslet, hvilket han har været siden.

/ritzau/