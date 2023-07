Landsret sænker straf i sag om forsøg på at tvangsgifte teenager

Østre Landsret sænker straffene til en mor og en stedfar i en sag om vold, frihedsberøvelse og forsøg på tvangsægteskab i Pakistan.

Det oplyser Andreas Kjærulff, som har været anklager i sagen, til Ritzau.

Retten i Glostrup idømte i december sidste år den 40-årige mor tre års fængsel.

Da landsretten onsdag afsagde dom blev det ændret til to år og ni måneders fængsel.

Det skyldes ifølge sn.dk, at landsretten frifandt kvinden for anklagen om, at turen til Pakistan var en genopdragelsesrejse.

Retten i Glostrup mente også, at sagen skulle koste kvinden hendes danske statsborgerskab. Det var landsretten enig i, men i modsætning til byretten valgte den ikke at udvise hende fra Danmark.

Ifølge anklageskriftet udsatte kvinden sin datter for mishandling flere gange om ugen fra 2015 og frem til 2020.

Fra 2017 skete det, imens moren og datteren opholdt sig i Pakistan. Ifølge tiltalen har kvinden blandt andet slået hende med et strygejern.

Ud over volden er den 40-årige kvinde også blevet dømt for frihedsberøvelse i Pakistan og et forsøg på at tvangsgifte pigen.

Ifølge anklagemyndigheden nægtede kvinden, at datteren kunne forlade Pakistan fra marts 2017 og frem til oktober 2020.

Retten i Glostrup nåede i december frem til, at sagen skulle koste den 50-årige stedfar et års fængsel.

Her var Østre Landsret også uenig. Retten nåede frem til, at sagen skulle koste stedfaren 60 dages fængsel.

Det skyldes ifølge Andreas Kjærulff, at stedfaren kun blev dømt for tilfælde af vold mod sin steddatter og ikke for medvirken til det, som moren til datteren blev dømt for.

Byretten mente, at han måtte have været vidende om, hvad der foregik i Pakistan, selv om den 50-årige mand og den 40-årige kvinde blev separeret i 2017 inden afrejsen.

Anklagemyndigheden noterer sig, at Østre Landsret har set anderledes på sagen og vil nu nærlæse dommen, siger Andreas Kjærulff.

