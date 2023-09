Landsret skærer et år af 30-årigs voldtægtsdom

En 30-årig mand er tirsdag blevet idømt fem års fængsel i en sag om voldtægt og voldtægtsforsøg på den samme dreng.

Manden blev i Retten i Glostrup i november dømt skyldig i sagen og idømt seks års fængsel. Tirsdag stadfæstede Østre Landsret skyldkendelsen, men fængselsstraffen blev altså ændret fra seks til fem år.

Manden er dømt for i 2019 i sin lejlighed i Ishøj at have voldtaget en dengang 14-årig dreng.

Manden optog voldtægten på video, og to år senere brugte han optagelsen til at forsøge at true og afpresse offeret til flere voldtægter.

Sagen kom frem, da drengen i februar sidste år gik til politiet og fortalte, at en mand i Ishøj havde forsøgt at voldtage ham. I den forbindelse fortalte han også om voldtægten i 2019.

Da politiet kort efter anmeldelsen tog ud for at ransage mandens adresse og anholde ham, var han stukket af. Det lykkedes dog politiet at finde frem til ham i marts, hvor han blev anholdt og varetægtsfængslet.

Den 30-årige er desuden dømt for blufærdighedskrænkelse og for at være i besiddelse af seksuelt overgrebsmateriale mod børn.

Han har i hele forløbet nægtet sig skyldig.

/ritzau/