72-årig lystsejler skal to et halvt år i fængsel for pistol i taske

En 72-årig tysk lystsejler, der var i besiddelse af et skarpladt våben på havnen på Nordals, er tirsdag idømt to et halvt års ubetinget fængsel.

Vestre Landsret har dermed skærpet dommen, der i Retten i Sønderborg i juni lød på to års fængsel, hvoraf seks måneder var ubetinget og resten betinget.

Den tyske lystsejler faldt i påsken om med et hjertetilfælde, da han var ved at klargøre sin båd på havnen i Nordborg på Als.

Han blev efterfølgende fløjet til traumecenteret på Odense Universitetshospital (OUH).

I en sportstaske med mandens ejendele fandt sundhedspersonalet våbnet og tilhørende ammunition.

Der var tale om en signalpistol, der var bygget om til at kunne skyde med skarp ammunition.

Den var ladt med to patroner, og man fandt yderligere otte patroner i tasken.

Da manden efter en operation var kommet til bevidsthed, sad to betjente ved siden af sygesengen, og han blev anholdt.

Den tyske mand forklarede i byretten, at skydevåbnet havde tilhørt hans afdøde far.

Den 72-årige opbevarede normalt pistolen i en kasse i en skuffe ved siden af sengen.

Ved en fejl var pistolen blevet pakket ned i tasken, som han havde taget med til Danmark, forklarede han.

Han har aldrig haft brug for pistolen og var ikke klar over, at den var ladt, forklarede manden i byretten.

Det var anklagemyndigheden, der havde anket byrettens dom til skærpelse.

Forsvarsadvokat Lars Nauheimer argumenterede omvendt for, at straffen skulle enten stadfæstes eller formildes.

Det gjorde han med henvisning til, at den tiltalte aldrig tidligere er straffet.

- Min klient er en alderssvækket mand, der ved en fejltagelse har medbragt en pistol, som han fandt i sin fars gemmer tilbage i 1985.

- Han er uden relationer til bandemiljøet i hverken Tyskland eller Danmark, forsikrede han.

Anklager Bjarke Enevoldsen mente omvendt, at straffen for besiddelse af et ladt våben på et offentligt tilgængeligt sted skulle skærpes.

Fem ud af seks voterende i landsretten var enige.

Den tyske mand har siddet varetægtsfængslet siden april.

Han støttede sig til en krykke, da han tog plads ved siden af sin advokat i retssal H i Vestre Landsret.

Den tiltalte blev tilbudt et sidste ord, inden de tre dommere og tre domsmænd skulle votere, men takkede via en tolk nej.

Lars Nauheimer sagde efter domsafsigelsen, at hans klient var "chokeret" over strafskærpelsen.

Advokaten mener, at sagen er principiel og vil søge Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe den for Højesteret.

Udover ubetinget fængsel blev manden udvist fra Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

