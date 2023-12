Landsret skal afgøre anbringelsesdom til Field's-skytte

Mandag skal den 23-årige mand, som i juli blev dømt for skyderiet i indkøbscenteret Field's på Amager, igen tage plads i en retssal.

Det sker, når ankesagen imod ham går i gang.

I byretten skulle en lang række vidner fortælle om deres oplevelser 3. juli 2022, hvor tre blev dræbt og flere såret.

Men i landsretten skal sagen kun dreje sig om straffen.

Det har den 23-årige mands forsvarsadvokat, Luise Høj, tidligere oplyst i en skriftlig udtalelse.

Hun skrev, at han har accepteret byrettens afgørelse af, at han er skyldig.

Men den tiltalte ønsker, at landsretten afgør, om det var rimeligt, at han blev dømt til en anbringelse på den top-sikrede psykiatriske afdeling - Sikringsafdelingen - på ubestemt tid.

Han var utilregnelig i gerningsøjeblikket på grund af sindssygdom, og derfor blev han ikke straffet med fængsel.

To sagkyndige har vurderet, at den 23-årige fik en forkert diagnose i psykiatrien, ikke fik nok hjælp og var undermedicineret forud for skyderiet.

I byretten var Luise Høj og senioranklager Søren Harbo enige om, at en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling var det korrekte.

Forsvareren mente, at en anbringelse på en almindelig lukket psykiatrisk afdeling var tilstrækkeligt.

- I mine øjne er det på højde med en dom på livstid eller forvaring. Det er en tidsubegrænset sanktion, og det er domstolen, der skal afgøre, hvor længe det skal være, sagde hun i byretten.

Omvendt mente Søren Harbo, at det var nødvendigt, at den 23-årige blev anbragt på Sikringsafdelingen - også kaldet Sikringen.

- Det er en meget alvorlig påstand at komme med, fordi det er en meget streng sanktion. Men det er vigtigt med den sikreste placering, sagde han.

Alene det, at anklagemyndigheden ønsker en person anbragt der, kræver, at Justitsministeriet vurderer kravet og indstiller til det.

Landsretten forventer at afgøre sagen onsdag.

