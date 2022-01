Landsret skal bedømme kampagne om svin

En retssag om vildledende markedsføring anlagt mod Danish Crown er tirsdag blevet henvist til Vestre Landsret.

Retten i Randers har besluttet at sende sagen til landsretten på grund af dens principielle karakter. Det oplyser advokat Marc Malmbak Stounberg.

Han repræsenterer Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening, som har stævnet Danish Crown for såkaldt greenwashing.

Slagterikoncernen beskyldes for vildledning på grund af udsagn om svin. Dels for brug af ordet "klimakontrolleret" og dels for udsagnet "vores grise er mere klimavenlige, end du tror".

Artiklen fortsætter under annoncen

I afgørelsen skriver en dommer i Randers, at sagen er af principiel karakter "og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen".

Danish Crown havde helst set, at sagen blev sendt til behandling af Sø- og Handelsretten.

Koncernen mener, at sagen ikke drejer sig om Danish Crowns klimatiltag, men om, hvorvidt en fødevarevirksomhed overhovedet må kommunikere om klima.

- Vi har simpelthen tabt klimakampen, hvis ikke store virksomheder må tage del i den og kommunikere om indsatsen, har kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen tidligere skrevet til mediet K-News.

Udsagnet om, at svineprodukterne skulle være "mere klimavenlige, end du tror", er dog trukket tilbage.

I Dansk Vegetarisk Forening mener man, at forbrugerne kan få den fejlagtige opfattelse, at det er godt for klimaet at spise svinekød.

- Der er ikke noget "klimakontrolleret" over at have en intensiv produktion af svinekød med millioner af grise, der spiser enorme mængder foder. Hvis man vil gøre noget godt for klimaet, skal man simpelthen i gang med at producere planter frem for dyr, siger generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl i en pressemeddelelse efter rettens afgørelse.

/ritzau/