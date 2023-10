Landsret skal fastsætte straf for skyderiet i Field's til december

Til december skal Østre Landsret tage stilling til, hvilken straf der er rimelig i sagen om skyderiet i storcentret Field's på Amager i København.

En 23-årig mand blev i juli kendt skyldig og dømt til anbringelse på den topsikrede psykiatriske institution Sikringsafdelingen i Slagelse, men ankede efterfølgende dommen. Han ville have en mildere straf.

Østre Landsret oplyser tirsdag til Ritzau, at ankesagen skal behandles 18. og 20. december 2023.

Den 23-årige blev ved Københavns Byret kendt skyldig i tre drab og flere drabsforsøg.

Landsretten skal ikke tage stilling til, om han er skyldig eller ej, men alene hvilken straf gerningsmanden skal idømmes.

Anbringelsen på Sikringsafdelingen, som den 23-årige blev idømt i begyndelsen af juli, har ingen slutdato.

Under retssagen i byretten argumenterede mandens forsvarer, Luise Høj, for, at han skulle anbringes på en almindelige retspsykiatrisk afdeling.

Men sådan gik det ikke.

Sikringsafdelingen - også kaldet "Sikringen" - huser kriminelle, der er vurderet at være særligt farlige, og som på grund af utilregnelighed som følge af sindssygdom eller lignende ikke kan idømmes en almindelig fængselsstraf.

