Landsret sletter dom på fængsel i seks år i narkosag

En mand, som byretten udpegede som en af de ledende figurer i en budtjeneste med kokain, er blevet renset af Østre Landsret.

Landsretten har frifundet den 26-årige mand. Dermed er der slået en streg over den dom på fængsel i seks år, som Retten i Glostrup afsagde i maj 2022.

Sagen blev af politiet efterforsket under kodenavnet "Operation Jasmin" og angik flere personer.

De deltog i et af den slags netværk, som kaldes hvide bude. Kunder får leveret kokain efter at have kontaktet et bestemt telefonnummer.

Politi og anklagemyndighed hævdede, at han som indsat i et fængsel kunne gøres medansvarlig for budes leverancer af kokain, som fortsatte, efter at han var blevet sat bag tremmer for tilsvarende beskæftigelse.

Men landsretten har altså afvist, at der er beviser for, at Hassan Al-Humaid som indsat begik kriminalitet.

Han har dermed i høj grad fået noget ud af at anke byrettens dom, hvilket han i øvrigt øjeblikkeligt gjorde.

Ved dommen, der er blevet afsagt sent fredag, er der også sket ændringer for flere andre tiltaltes vedkommende. Her er straffen derimod skærpet i forhold til byrettens afgørelse.

Således er Rebecca Fenger Cavagnaro idømt fængsel i syv år. Det er halvandet år mere, end hvad byretten nåede frem til i forhold til den 25-årige kvinde.

Ardi Ganija på 27 har fået fængsel i fem år og seks måneder, hvilket er et plus på et halvt år.

En større forandring har Mahamed Hassan Macalin, der er 26 år, oplevet. Byretten nåede frem til syv måneder, mens der på landsrettens bundlinje står tre år og seks måneder.

Desuden er der sket skærpelse for en mand i 20'erne, som er blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

