Landsret stadfæster: Ægtepar og veninde skyldige i drab på familiefar

Et ægtepar og parrets veninde findes ved Vestre Landsret skyldige i drab og drabsforsøg på den 40-årige familiefar Frank Nørgaard i sommeren 2022.

Dermed stadfæster landsretten skyldkendelsen fra Retten i Randers sidste sommer.

Ægteparret er skyldige i drab og tre drabsforsøg, mens den 25-årige kvinde er skyldig i medvirken til drab og et drabsforsøg.

Frank Nørgaard blev dræbt 14. juli 2022 på en landejendom i Nimtofte på Djursland. Her boede ægteparret bestående af en 39-årig kvinde og en 40-årig mand.

Manden blev tæsket med et jernrør og kvalt. En 26-årig mand, Jesper Jensen, tilstod i januar 2023, at han medvirkede ved drabet og kvalte offeret.

Det udløste en dom på 12 års fængsel. Jesper Jensen har været anklagemyndighedens kronvidne i sagen mod de tre andre.

Han fortalte, at den 39-årige kvinde havde lovet at slå en streg hen over en gæld, som Jesper Jensen og hans forlovede, den 25-årige kvinde, havde til hende.

Men betingelsen var, at parret medvirkede til at rydde Frank Nørgaard af vejen.

Den 39-årige kvinde var blevet gravid, og det var Frank Nørgaard, der var biologisk far til barnet.

Ægtemandens krav for at fortsætte forholdet var, at Frank Nørgaard ikke skulle spille en rolle som far for barnet. Altså måtte han fjernes.

Det førte efterfølgende til, at der blev lagt en plan om at dræbe Frank Nørgaard. Han blev forsøgt skaffet af vejen hele tre gange i tiden op til 14. juli.

Et centralt bevis i sagen er en 58 minutter lang lydfil. Her diskuterer ægteparret og venneparret – i en munter og bramfri tone – forskellige måder at tage livet af manden på.

Ægteparret blev i juni sidste år idømt 14 års fængsel for drab og tre drabsforsøg, mens den 25-årige kvinde blev idømt 10 års fængsel for medvirken til drab.

Alle tre ankede øjeblikkeligt dommen til landsretten med krav om frifindelse eller formildelse.

Det er en enig landsret, der torsdag har afgjort skyldsspørgsmålet. Landsretten skal herefter udmåle en passende straf.

Der ventes endelig dom i sagen på mandag.

Under ankesagen i landsretten er det ifølge Randers Amtsavis kommet frem, at ægteparret er på vej til at blive skilt.

Barnet, som Frank Nørgaard er far til, kom til verden, mens kvinden har siddet varetægtsfængslet. Barnet er siden blevet anbragt i en familie.

