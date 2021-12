Landsret stadfæster dom for blufærdighedskrænkelse af 25 drenge

Østre Landsret har stadfæstet en dom på tre års fængsel til en 39-årig mand, der er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse af mindst 25 drenge i alderen 10-15 år.

Det skriver Statsadvokaten i København på Twitter.

Manden har kontaktet drengene gennem computerspil som Farming Simulator og Counter Strike, fortæller anklager i sagen Lotte Mie Nielsen.

- Han har skrevet til drengene og på den måde fået dem til at sende film og videoer af sig selv i afklædt tilstand eller i seksuelle handlinger. Det, som også kaldes grooming, siger hun.

Den 39-årige er også dømt for besiddelse og udbredelse af børneporno samt idømt et forbud mod at kontakte børn for bestandigt.

- Det er en meget alvorlig sag, og det er noget, som vi ikke på nogen måde vil acceptere, og det synes jeg også, straffen afspejler rigtig fint, siger anklageren.

Der var tale om en udmålingsanke. Derfor skulle Østre Landsret forholde sig til straffens længde, som Københavns Byret i første omgang havde fundet frem til.

De 25 drenge, der er blevet udsat for blufærdighedskrænkelserne kommer fra hele landet. Ingen af dem har manden mødt i virkeligheden. Alt er foregået over internettet.

Der er tale om minimum 25 drenge, fortæller Lotte Mie Nielsen. Der kan være tale om endnu flere ofre i sagen, men det er, hvad man har kunnet bevise.

/ritzau/