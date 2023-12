Landsret stadfæster dom for skyderi i Field's

Østre Landsret idømmer en 23-årig mand til anbringelse på Sikringen for skyderiet i indkøbscenteret Field's i juli 2022.

- Det betyder, at vi er nået frem til det samme resultat som byretten, siger retsformanden henvendt til den 23-årige.

Landsrettens eneste ændring af dommen er, at retten forhøjer flere af erstatningerne, som de efterladte for de tre dræbte fik i byretten.

Østre Landsret afgør, at børnene af en 46-årig russisk mand, som så deres far blive skudt, skal have erstatning på 150.000 kroner hver.

En søster til en 17-årig dreng, som blev dræbt, får også forhøjet sin erstatning til 130.000 kroner.

Den 23-årige mand ville gerne blive på den psykiatriske afdeling, hvor han har været indlagt, siden han blev varetægtsfængslet umiddelbart efter skyderiet.

Det kunne han have gjort, hvis han var blevet idømt en anbringelse på en almindelig psykiatrisk afdeling og ikke på Sikringen - som er et andet navn for Sikringsafdelingen i Slagelse.

Derfor ankede han sin dom. Men i landsretten har han ikke bestridt byrettens udlægning af, at det er ham, som er skyldig i skyderiet.

Da han er vurderet sindssyg, kan han ikke straffes.

En dom til anbringelse er derfor noget, som træder i stedet for den straf, som man normalvis ville kunne få for kriminalitet.

/ritzau/