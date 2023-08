Landsret tager hul på bevisslagsmål i syv år gammel drabssag

Østre Landsret har fredag taget hul på behandlingen af et spørgsmål, der kan få væsentlig betydning i sagen om drabet på den gravide Louise Borglit.

Landsretten skal afgøre, om optagelser foretaget af en agent, som lod sig indsætte sammen med den mistænkte i sagen, må bruges som bevis.

Retssagen om mandens skyld blev indledt i foråret, men blev før sommerferien afbrudt for at afklare spørgsmålet om beviserne.

Den 30-årige mand, som efter anklagemyndighedens opfattelse en novemberaften i 2016 overfaldt og knivdræbte den gravide kvinde i Elverparken i Herlev, er mødt op til fredagens retsmøde.

To politifolk følger ham ind i retslokalet og tager plads hver især nær manden. Den ene sætter sig mellem ham og udgangsdøren fra retslokalet.

Specialanklager Bo Bjerregaard tager til at begynde med ordet.

Han fortæller, hvordan efterforskningen af drabet mere eller mindre gik i stå i 2018. Politiet nedsatte en specialgruppe, som nåede frem til, at mistanken i sagen rettede sig mod den i dag 30-årige.

Han blev i forlængelse af det afhørt, men ikke sigtet.

Dog blev han afhørt med en sigtets rettigheder, så afhøringen ville kunne bruges på et senere tidspunkt, ifald politiet skulle beslutte sig for at sigte ham. Det skete dog først langt senere.

For det var først i slutningen af 2020, der skete noget afgørende nyt.

Her sendte politiet en agent ind i Enner Mark Fængsel, hvor den mistænkte afsonede en dom i en helt anden sag om drabsforsøg.

Selv fængselspersonalet troede, at agenten var en almindelig indsat, men hans opgave var at få den mistænkte til at tale om drabet i Elverparken.

Det skete ved flere lejligheder. Og det skete igen i slutningen af 2021, hvor agenten besøgte den mistænkte, som nu sad i fængsel i Nørre Snede.

Forsvarsadvokat Christina Schønsted mener, at optagelserne af de to mænds samtaler ikke kan anvendes som bevis i sagen.

- Min opfattelse er, at der er tale om ulovligt fremskaffede beviser, som er i strid med adskillige af retsplejelovens regler, siger hun ved fredagens retsmøde.

Blandt andet mener hun, at samtalerne har haft karakter af en afhøring, og at de derfor ikke kan bruges, da de juridiske spilleregler, som gælder for politiafhøringer, ikke er opfyldt.

Specialanklager Bo Bjerregaard er uenig. Han vil have alle optagelser godkendt som beviser.

Retten i Glostrup godkendte i april de fleste, men ikke alle, og nu er det altså landsretten, som skal tage stilling.

I retssagen, hvor den 30-åriges skyld skal afgøres, er bevisførelsen afsluttet. Dommere og nævninger har altså hørt optagelserne.

Spørgsmålet er, hvad der skal ske, hvis landsretten siger nej til at lade beviserne indgå.

En mulighed er, at sagen fortsætter, og at dommere og nævninger skal se bort fra de eventuelt underkendte beviser. En anden mulighed er, at hele sagen skal gå om.

Først skal spørgsmålet om bevisernes anvendelighed dog afgøres af landsretten. Der er berammet fem dage til afklaring af det spørgsmål.

Sidste dag er 8. september, og herefter vil landsretten formentlig skulle bruge tid på at træffe en afgørelse.

Selve retssagen fortsætter efter planen i oktober.

/ritzau/