Landsret tillader alle optagelser som beviser i Borglit-sag

Østre Landsret tillader, at alle optagelser, som politiet har foretaget i sagen om drabet på 32-årige Louise Borglit, kan bruges som bevis i retssagen mod en nu 30-årig mand.

Det skriver retten i en pressemeddelelse.

Landsretten har blandt andet tilladt optagelser, som en agent fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) - en såkaldt infiltrator - har lavet i fængslet. Her blev agenten indsat sammen med den mistænkte mand.

Retten har også tilladt, at rumaflytninger fra fængslet kan bruges i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Specialanklager Bo Bjerregaard siger i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi, at han ser frem til, at retssagen nu kan fortsætte. Den har været på pause, imens optagelserne skulle vurderes.

- Anklagemyndigheden har under hele forløbet vurderet, at infiltratorens optagelser kunne bruges som bevis - og med dagens kendelse, er det fastslået, at den vurdering er Østre Landsret enig i, siger Bo Bjerregaard.

Den 32-årige højgravide Louise Borglit blev fundet dræbt af knivstik i Elverparken i Herlev 4. november 2016.

Længe gjorde politiet tilsyneladende ikke fremskridt i sagen.

Men i maj 2022 kom det frem, at en mand var blevet sigtet, efter at en infiltrator - "Frank" - havde været indsat med ham i fængslet.

Retten i Glostrup tillod de fleste optagelser. Men den vurderede, at enkelte samtaler mellem "Frank" og den nu 30-årige tiltalte ikke kunne bruges i sagen.

Ifølge byretten kunne de optagelser betragtes som en ulovlig politiafhøring.

Landsretten vurderer også, at der er enkelte elementer i de samtaler, hvor infiltratorens handlinger isoleret set kan betragtes som en afhøring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men når Østre Landsret alligevel tillader, at beviserne føres, så sker det på baggrund af en samlet vurdering af bestemmelser i blandt andet retsplejeloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lyder det.

Landsretten uddyber i sin kendelse, at den har vurderet, at der skal tages hensyn til sagens karakter.

Den mener heller ikke, at den tiltaltes rettigheder er blevet krænket på en sådan måde, at optagelserne skal tilsidesættes som bevis.

Det begrunder landsretten med, at det er sket som en del af et forløb, hvor den tiltalte gentagne gange selv har bragt sagen op.

Både anklager og forsvarer i drabssagen kærede byrettens afgørelse til Østre Landsret.

Anklagemyndigheden ønskede, at alle optagelser skulle bruges som beviser. Forsvareren for den nu 30-årige mand, som er tiltalt i sagen, ville omvendt have dem alle afvist.

/ritzau/