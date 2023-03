Landsret udviser irakisk mand i seks år trods barn i Danmark

Vestre Landsret har ændret en 43-årig mands udvisning for bestandig til en udvisning med indrejseforbud i seks år.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Morten Wosylus Kamp, til Ritzau.

- Det man lagde vægt på var blandt andet, at han havde kone og børn i landet og er ustraffet, siger han.

I byretten blev manden også idømt to et halvt års fængsel for at have en gas- og signalpistol med tilhørende skarp patron i et aflåst pengeskab i sin kiosk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fængselsstraffen stadfæstede landsretten.

Den 43-årige mand har irakisk baggrund. Han har et barn i Danmark sammen med sin kone, som er tysk statsborger.

Pistolen skal han have skaffet i Tyskland med den begrundelse, at kiosken tidligere havde været udsat for røveri.

Morten Wosylus Kamp og hans klient havde anket sagen til landsretten i håbet om, at mandens udvisning blev ophævet.

- Vi ville gerne have haft et andet resultat, siger Morten Wosylus Kamp.

Artiklen fortsætter under annoncen

De gik også efter, at straffen for at have pistolen skulle henføres under våbenloven og ikke straffeloven, som den blev i byretten.

Morten Wosylus Kamp fortæller, at han vil overveje, hvorvidt sagen skal indbringes for Procesbevillingsnævnet.

Procesbevillingsnævnet tager stilling til, om en sag er så principiel, at den skal behandles af Højesteret.

/ritzau/