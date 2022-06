Landsret vil ikke kræve navn på anmelder i dukkesag

Tre mænd, som er anklaget for trusler mod landets statsminister, må fortsat leve i uvished om, hvem der anmeldte dem.

Fredag har Østre Landsret blåstemplet en afgørelse om, at politiet ikke skal forsøge at opklare anmelderens identitet.

Der er tale om den såkaldte dukkesag, hvor en dukke med statsminister Mette Frederiksens ansigt under en coronademonstration i fjor blev brændt af.

På dukken sad et skilt med teksten "Hun må og skal aflives".

Artiklen fortsætter under annoncen

Landsrettens kendelse er en stadfæstelse af en afgørelse fra Retten på Frederiksberg den 10. maj.

Advokat Ulrik Sjølin er forsvarer for en af de tiltalte. Det er ham, som har presset på for at få at vide, hvem der i sin tid anmeldte sagen. Han har en mistanke om, at der kan være lagt pres på politiet og anklagemyndigheden ovenfra.

Ifølge ham er det derfor uhyre relevant at vide, hvem der har anmeldt sagen.

Men Østre Landsret har i sin kendelse sagt, at det hverken har betydning for afgørelse af et eventuelt strafansvar eller udmålingen af en eventuel straf.

/ritzau/