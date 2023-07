Landsretten enig med byret: Skud mod rapper var nødværge

Det var nødværge, da en 43-årig mand 22. juli 2020 affyrede to skud ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Skuddene endte med at koste 25-årige Abukar Hassan Ali – kendt som rapsanger under navnet Schmur – livet.

Vestre Landsret har torsdag afsagt skyldkendelse i ankesagen.

Det fremgår, at de tre dommere og ni nævninger er enige med byretten, der i august sidste år frikendte den 43-årig Bo Steffen Steffensen for drab.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skete med henvisning til bestemmelsen om nødværge, som tillader, at man foretager en ellers strafbar handling for at afværge et uretmæssigt angreb mod en selv.

Den 43-årige mand er tydeligt lettet, da retsformanden oplæser konklusionen onsdag formiddag i landsrettens lokaler i Aarhus.

Han har det mørke hår bundet op i en knold i nakken og sidder med foldede hænder.

Bo Steffen Steffensen har selv forklaret, at han var taget fra København til Aarhus med 1,8 millioner kroner.

Pengene skulle bruges til køb af 50 kilo hash, og handlen var aftalt via flere mellemmænd, som tidligere er dømt i sagen.

Sælgeren var den 25-årige Abukar Hassan Ali.

Men handlen gik ikke som planlagt.

En 24-årig mand, der befandt sig sammen med Abukar Hassan Ali, løsnede pludselig skud mod den 43-årige.

Det fik Bo Steffen Steffensen til at gribe sit medbragte skydevåben og skyde i selvforsvar.

- Jeg troede, han skulle til at likvidere mig. Jeg troede endda, jeg var ramt, sagde han i retten.

Den 24-årige mand, der ifølge Bo Steffen Steffensens forklaring løsnede skud, er Masiullah Bayat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev efterfølgende i en særskilt sag i byretten idømt 12 års fængsel for drabsforsøg.

Landsretten er også på det punkt enig med byretten, for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

Efter at landsretten har taget stilling til skyldsspørgsmålet, skal man nu udmåle en straf til de to mænd.

Selv om Bo Steffen Steffensen blev frifundet for drab, blev han idømt fem års fængsel i byretten.

Han blev blandt andet dømt for besiddelse af skydevåben, medvirken til hashhandel og afbrænding af to biler.

Anklager Anders Dohn vil have straffen skærpet til seks års fængsel.

Straffen til Masiullah Bayat for forsøg på røveri og drab bør ifølge anklageren stige til mindst 14 års fængsel.

De to mænds forsvarsadvokater går derimod efter en formildelse af straffen.

Landsretten ventes at afgøre sagen senere torsdag.

/ritzau/